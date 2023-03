Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem in der Hochheimer Straße geparkten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Das Auto wurde am Samstag gegen 21:00 Uhr dort geparkt, der Diebstahl am Folgetag gegen 09:50 Uhr festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise ... Mehr lesen »