Lesbisches Leben Heidelbergs feiern und sichtbar machen! Vom 1. April bis 3. Mai: Programm rund um den Tag der lesbischen Sichtbarkeit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Lesbisches Leben soll in Heidelberg sichtbar werden: Am 26. April wird international der Lesbian Visibility Day, der internationale Tag der lesbischen Sichtbarkeit, begangen. Auch die Stadt Heidelberg wird 2023 am Heidelberger Rathaus die Flagge für lesbische Sichtbarkeit sowie die Regenbogenflagge der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren (lsbtiq+) Community hissen.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Als Mitglied im Rainbow Cities-Netzwerk ist es der Stadt Heidelberg wichtig, die Vielfalt der lsbtiq+ Community aufzuzeigen und gleichberechtigte Teilhabe durch die Stärkung der Zivilgesellschaft zu unterstützen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um den Lesbian Visibilty Day ab 1. April 2023 bietet Raum zum Lernen, Diskutieren und Feiern. Die Veranstaltungen im April dienen dazu, Aspekte der spezifischen Diskriminierung frauenliebender FLINTA* (Frauen, Lesben, inter*, nicht-binärer, trans* und agender Menschen) aufzuarbeiten, von der Emanzipationsgeschichte zu lernen und vor allem Räume für positive Erlebnisse zu öffnen.

Open Dykes

Bereits vor dem „Lesbian Visibility Day“ startet die Veranstaltungsreihe „OPEN DYKES – lesbisch, queer, sichtbar“ in Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region. Am 26. April selbst findet ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Heidelberg-Bahnstadt eine Podiumsdiskussion zu lesbischer Sichtbarkeit statt. Die Begrüßung spricht Bürgermeisterin Stefanie Jansen. Weitere Informationen zum gesamten Programm werden im Internet veröffentlicht unter www.open-dykes.de/events-open-dykes-2023.

Die Veranstaltungen in Heidelberg im Überblick:

• 5. April 2023, 18 Uhr: Film „Nelly & Nadine“, Gloria/Gloriette Kino, Hauptstraße 146

• 10. April 2023, 19 Uhr: Film „Rebel Dykes” (englische Originalversion) mit Filmgespräch, Gloria/Gloriette Kino, Hauptstraße 146

• 13. April 2023, 17 bis 19 Uhr: „Was geht mich das denn an?“ – Ein Safer-Sex-Workshop für Lesben, AIDS-Hilfe Heidelberg, Rohrbacher Straße 22 (im Hinterhaus)

• 14. April 2023, 18.30 Uhr: Wohnen und Leben im Alter für Lesben und FINTA, AWO Heidelberg, Seniorenzentrum Wieblingen

• 15. April 2023, 11 bis 14 Uhr: Checkpoint: Sexuelle Gesundheit – auch ein Thema für Lesben*, AIDS-Hilfe Heidelberg, Rohrbacher Straße 22 (im Hinterhaus)

• 17./18. April 2023, 18 bis 21 Uhr: Selbstbehauptungskurs: „Starke Frauen haben viele Gesichter“, zweitägiges Seminar zu Selbstwert, Selbstbehauptung und Selbstfürsorge, Der Paritätische, Poststraße 11 /Ecke Kurfürsten-Anlage, nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an info@frauennotruf–heidelberg.de.

• 23. April 2023, 11 Uhr: Film: „Quiet Heroes“ (englische Originalversion) mit Filmgespräch, Gloria/Gloriette Kino, Hauptstraße 146

• 26. April 2023, 19.30 Uhr: Tag der lesbischen Sichtbarkeit – Panel mit lokalen FLINTAs, Bürgerhaus Bahnstadt, Gadamerplatz 1

• 27. April 2023, 19 Uhr: Let’s talk about Mom – queere Töchter und ihre Mütter, Café Leitstelle, Emil-Maier-Straße 16

• 29. April 2023, 16 Uhr: „Open Dykes 2023″, Demo, Stadtbücherei Heidelberg

• 29. April 2023: Abschlussparty Open Dykes meets Paisley Party, Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3

Unterstützt wird Open Dykes durch die Stadt Heidelberg und Mosaik Deutschland e.V. im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

Hintergrund: Seit September 2020 ist Heidelberg in Anerkennung des Einsatzes für familiäre, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Mitglied im Netzwerk der Regenbogenstädte, dem „Rainbow Cities Network“ (RCN), aufgenommen worden. Das Netzwerk ist ein internationaler Zusammenschluss von Städten, die sich der Akzeptanz von LSBTIQ+ verpflichten. Mehr Infos zur Koordinationsstelle LSBTIQ+ sind online zu finden unter www.heidelberg.de/lsbtiq.