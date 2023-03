Landau – Beleidigenden Randalierer eingesperrt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei Landau randalierende Personen im Bereich des Hauptbahnhofes gemeldet, welche auf einen Automaten eingetreten und eingeschlagen hätten. Die Personen konnten im Nahbereich angetroffen werden, wobei sich insbesondere eine Person direkt aggressiv und uneinsichtig zeigte. Da er sich mehrfach der Kontrolle entziehen wollte, wurde er gefesselt. In der Folge beleidigte er einen der Polizisten, weshalb ihn neben einem Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung auch ein weiteres wegen Beleidigung erwartet. Weiter gab er an, dem erteilten Platzverweis nicht Folge leisten zu wollen. Zur Durchsetzung des Platzverweises und der Verhinderung weiterer Strafverfahren wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen.