Heidelberger Förderprogramm Kultur- und Kreativwirtschaft: Festbetragsfinanzierung auf 1.500 Euro erhöht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Die Festbetragsfinanzierung im Förderprogramm der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft wird von bis zu 1.000 Euro auf bis zu 1.500 Euro je Vorhaben erhöht. Das hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg am 23. März 2023 einstimmig beschlossen.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Das seit 2016 bestehende städtische Förderprogramm hat zum Ziel, die Kultur- und Kreativschaffenden in Heidelberg in ihrer unternehmerischen Entwicklung zu fördern und neue Akteurinnen und Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft für den Standort Heidelberg zu gewinnen. Das Fördervolumen beträgt derzeit 65.000 Euro jährlich. Das Förderprogramm wird von Seiten der Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen aller Teilbranchen sehr gut angenommen. Es hat sich besonders als Anschubfinanzierung für Gründerinnen und Gründer sowie Klein- und Kleinstunternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft stark bewährt. Insbesondere seit der Corona-Krise konnten neue, teils digitale Geschäftsmodelle unterstützt, die Vermarktung verstärkt und die wirtschaftliche Entwicklung gesichert werden.

Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft hat in einer Auswertung des Förderprogramms festgestellt, dass die seit 2016 bestehende Festbetragsfinanzierung in Höhe von 1.000 Euro aufgrund von Kostensteigerungen nicht mehr den tatsächlichen Bedarf der Unternehmen deckt. Zum Teil mussten Vorhaben in reduzierter Form umgesetzt werden oder wurden zurückgezogen. Durch die Erhöhung der Festbetragsfinanzierung auf 1.500 Euro pro Antrag soll dem entgegengewirkt werden. Bei gleichbleibendem Fördervolumen bedeutet dies zwar, dass weniger Anträge bewilligt werden können, eine Anpassung an den tatsächlichen Finanzbedarf ermöglicht jedoch, dass verstärkt innovative und zielführende Vorhaben umgesetzt werden können.

Ergänzend: Nähere Informationen zur Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es online unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.