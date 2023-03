Heidelberg – Bahnstadt-Viertklässler sollen ab kommendem Schuljahr an der Graf von Galen-Schule lernen – Gemeinderat gibt wegen steigender Schülerzahlen grünes Licht für „Außenstelle“ im Pfaffengrund

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 sollen die drei vierten Klassen der Grundschule Bahnstadt temporär an das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Graf von Galen-Schule verlegt werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. März 2023 beschlossen. Der formale Beschluss des Gemeinderats war notwendig, um eine Außenstelle der Grundschule Bahnstadt an der Graf von Galen-Schule beim Regierungspräsidium Karlsruhe formal zu beantragen und das erfolgreiche Konzept gemeinsamen Lernens von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung fortsetzen zu können. Wenn das Regierungspräsidium dem Antrag zustimmt, können die Viertklässler aus der Bahnstadt ab September 2023 an der Graf von Galen-Schule unterrichtet werden.

Die inklusive Ganztagsgrundschule Bahnstadt startete zum Schuljahr 2011/12 als innovative und zukunftsorientierte Bildungseinrichtung. Seither sind die Schülerzahlen kontinuierlich gewachsen, da das schulische Konzept sowohl von im Stadtteil lebenden Eltern als auch von Eltern aus anderen Stadtteilen sehr gut angenommen wird und die Wohnraumentwicklung sich dynamischer entwickelt hat als in der ursprünglichen Rahmenplanung für den neuen Stadtteil vorgesehen war.

Obwohl die Grundschule Bahnstadt vom Regierungspräsidium zunächst nur zweizügig genehmigt worden war, wurde sie von der Stadt Heidelberg aufgrund eigener Planungszahlen bereits dreizügig geplant und errichtet. Im Schulgebäude der Grundschule Bahnstadt stehen im laufenden Schuljahr 2022/23 insgesamt 13 Klassenräume plus Nebenräume zur Verfügung. Für weiter steigende Schülerzahlen ist dieser Raum nicht ausreichend, um dem inklusiven Grundgedanken der Schule und den individuellen Förderbedarfen der Kinder mit umfassenden Behinderungen künftig adäquat gerecht werden zu können.

Geplant ist deshalb, die zum Schuljahr 2023/24 gebildeten drei vierten Klassen in ihrem letzten Grundschuljahr an die Graf von Galen-Schule zu verlegen. Es besteht dort die Möglichkeit, die hochwertige Ausstattung an Fachräumen und Sportstätten mitzunutzen und gleichzeitig am Ende der Grundschulzeit einen gelingenden Übergang an eine weiterführende Schule in anderen Stadtteilen vorzubereiten. Die hierzu erforderlichen planerischen und baulichen Maßnahmen befinden sich in der Vorbereitung.

Der beleuchtete Fuß- und Radweg von der Bahnstadt zur Graf von Galen-Schule beträgt circa 1,3 Kilometer und führt durch das Pfaffengrunder Feld, an der Kreuzung Diebsweg gibt es eine Fußgängerampel. Die Sicherheit des Schulwegs zu Fuß wurde erneut überprüft und wird gegebenenfalls in Details nachjustiert. Für alle, die nicht zu Fuß zur Schule gehen, soll ein kostenloser Schulbus-Shuttle zwischen Gadamerplatz und Graf von Galen-Schule eingerichtet werden. Wie an anderen Grundschulstandorten erfolgreich praktiziert, könnten die Eltern auch einen „laufenden Schulbus“ einrichten.