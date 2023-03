„Gärten im Wandel ….“ Nachholtermin der Beranstaltung am 11. April in Germersheim

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grünes Haus, Bunter Garten“ finden derzeit zahlreiche Veranstaltungen für Haus- und Gartenbesitzer sowie alle Interessierten, die Haus und Garten dem Klimawandel anpassen wollen, statt.

Krankheitsbedingt musste die Veranstaltung „Gärten im Wandel – unsere Möglichkeiten bei Klimawandel und Insektenrückgang“ mit Christiane Hilsendegen am 3. März in Germersheim leider ausfallen. Jetzt steht der Nachholtermin fest: alle Interessierten sind eingeladen, die rund einstündige Veranstaltung am Dienstag, 11. April, 19 Uhr im Bürgersaal im Stadthaus in Germersheim, Kolpingplatz 3, zu besuchen.

Alle weiteren Veranstaltungstermine und Informationen gibt es auf den Webseiten der jeweiligen Verbandsgemeinden und Städte sowie unter www.kreis-germersheim.de/vortragsreihegrün