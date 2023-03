Freiwilligendienst nach der Schulzeit – Zwei FSJ-Stellen beim Bezirksverband Pfalz Kaiserslautern ausgeschrieben

Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft Wer nach der Schulzeit noch nicht weiß, wie es weitergehen soll, hat die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Der Bezirksverband Pfalz besetzt ab September wieder zwei FSJ-Stellen in den Bereichen Politik und Gedenkarbeit/Archiv in der Zentralverwaltung in Kaiserslautern. Der Regionalverband ist Träger und Mitträger zahlreicher interessanter Institutionen in allen Teilen der Pfalz und richtet verschiedene Veranstaltungen in Kultur, Gesellschaft, Politik beziehungsweise Jugendaktionen aus.

Die Aufgaben während eines FSJ sind vielfältig und reichen von der Mithilfe bei der Konzeption, Organisation, Durchführung bis hin zur Nachbearbeitung einer Veranstaltung. Neben dem kreativen Teil, der Konzeption einer Veranstaltung, erhalten die Freiwilligen Einblicke in zielgruppengerechte Planung und effiziente Realisierung eines Events. Die Einbindung in Projekte der Gedenkarbeit ermöglicht Freiwilligen den Erwerb umfangreichen Wissens zu Geschehnissen in unserer Heimat während der NS-Herrschaft. Es ergeben sich Kontakte zu Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, den eigenen und mitgetragenen Institutionen des Bezirksverbands Pfalz sowie Schulen und Jugendvereinigungen. Die Jugendlichen können auch an Sitzungen der Gremien des Bezirksverbands Pfalz teilnehmen, um die politische Arbeit kennenzulernen.

Beim FSJ Politik geht es darum, bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Marketing (Social Media und Website) und bei Jugendaktivitäten mitzuwirken. Im FSJ Gedenkarbeit/Archiv steht die Mitarbeit im Zentralarchiv des Bezirksverbands Pfalz und die Unterstützung bei Projekten der Gedenkarbeit und der Planung und Durchführung von Jugendgedenkfahrten im Vordergrund. Informationen über die vielfältige Aufgabe und den Wirkungsbereich des Bezirksverbands Pfalz gibt es unter www.bv-pfalz.de

Der Freiwilligendienst bietet die Chance, für ein Jahr in verschiedene Arbeitsbereiche zu schnuppern und sich für die zukünftige Berufswahl zu orientieren. Das FSJ ist für alle Menschen ab dem Ende der Schulzeit bis zum 26. Lebensjahr möglich. Als Freiwilliger beziehungsweise Freiwillige erhält man ein monatliches Taschengeld, ist sozialversichert und nimmt an insgesamt 25 Bildungstagen teil. In diesen werden notwendiges Wissen und Kompetenzen für die Arbeit in den Einsatzstellen vermittelt und die persönliche Entwicklung und berufliche Orientierung gestärkt. Zudem wird das FSJ als Praxisteil bei der Erlangung der Fachhochschulreife anerkannt.

Interessierte informieren und bewerben sich beim Kulturbüro Rheinland-Pfalz, das Träger des FSJ ist, unter www.freiwillig-rlp.de, Telefon 02621 62315-0.

