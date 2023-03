CDU Oggersheim kritisiert Intransparenz beim baubedingten Thema Umzug der Schillerschule

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Aus der Presse erfahren wir am Freitagmorgen von dem temporären Umzug der Schillerschule auf das Gelände der Ernst-Bloch-Gesamtschule aufgrund weiterer Verzögerungen beim Umbau. Am 9. März, also gerade einmal zwei Wochen her, fand eine reguläre Sitzung des Ortsbeirates statt. Uns wurde dort versichert, das Bauprojekt laufe im Zeitplan. Wie kann das sein?“, ärgert sich Andreas Gebauer,

Fraktionssprecher der CDU im Oggersheimer Ortsbeirat.

„Damit verzögere sich ein weiteres Schulbauprojekt in Oggersheim“, betonen Stadtrat Daniel Beiner, Ortsvorsitzender der CDU Oggersheim, sowie sein Stellvertreter Alexander Weih, der seit Jahresbeginn auch Mitglied des Ortsbeirates ist. „Der Um- und Ausbau der Schillerschule hätte nach ursprünglicher Planung bereits seit einem guten Jahr fertig sein müssen. Eltern, Kinder und das Lehrpersonal werden seit Jahren immer weiter vertröstet“, kritisieren Beiner und Weih das zuständige Baudezernat.

„Wir kritisieren nicht nur den intransparenten Umgang mit der Öffentlichkeit, sondern fragen uns gleichzeitig, wie diese erneute Verzögerung, verbunden mit einem Umzug an das andere Ende des Stadtteils, in der Praxis umzusetzen ist“, so die drei CDU-Politiker. „Wie kommen die Schülerinnen und Schüler sicher an den neuen Standort? Welche verkehrlichen Auswirkungen hat das Vorhaben? Welche konkreten Auswirkungen haben die Verzögerungen bei der Sanierung der IGSLO auf das dortige Schulleben? Wie gelingt das reibungslose Miteinander auf gleichem Gelän-

de?“, seinen nur einige Fragen, die geklärt und kommuniziert werden müssen. „Wir möchten verstehen, wie es zu den Entscheidungen kam und bitten daher das Baudezernat um ein zeitnahes Gespräch mit den gewählten Ortsbeirätinnen und Ortsbeiräten sowie um eine Besichtigung vor Ort. Ebenso hoffen wir, dass die Öffent-lichkeit und die Betroffenen der Schillerschule frühzeitig und umfassend informiert werden“, so Beiner, Gebauer und Weih abschließend.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim