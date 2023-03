Bürgerbeteiligung: Kick-off zum neuen Heidelberger Stadtentwicklungskonzept 2035 am 30. März! Wie leben wir in Heidelberg im Jahr 2035? / Mit neuen Ideen auf eine Zeitreise

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Wie möchten wir in Zukunft in Heidelberg leben? Wie sieht unser Alltag im Jahr 2035 aus? Diesen Fragen widmet sich das Stadtentwicklungskonzept 2035. Die Kick-off-Veranstaltung am Donnerstag, 30. März 2023, bildet den Auftakt einer breiten Bürgerbeteiligung. Alle Bürgerinnen und Bürger sind im Zeitraum von 16 bis 20 Uhr herzlich eingeladen, über die drängenden Fragen der Zukunft ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet im Karlstorbahnhof in der Südstadt, Marlene-Dietrich Platz 1, statt. Ein breites Begleitprogramm für Groß und Klein mit Food-Truck, Kino und Kinderprogramm runden die Reise in die Zukunft Heidelbergs ab. Alle Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs sind herzlich willkommen, die Weichen für die Zukunft Heidelbergs zu stellen.

Was ist das STEK?

Das Stadtentwicklungskonzept (STEK) versteht sich als Wegweiser für eine nachhaltige Entwicklung Heidelbergs bis zum Jahr 2035. Im STEK werden gemeinsam mit der Stadtgesellschaft die Ziele der Stadtentwicklung erarbeitet und deren Umsetzung angestoßen. „Nachhaltig“ sollen die gesamtstädtischen Antworten im Stadtentwicklungskonzept 2035 auf die globalen Herausforderungen ausfallen, die auch Heidelberg betreffen. Aber die Rahmenbedingungen haben sich stark verändert: Klimawandel, knapper werdende Flächen, eine immer diverser werdende Gesellschaft, Finanz- und Coronakrise, aber auch der Krieg in der Ukraine haben einen Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Auf all diese Herausforderungen müssen gesamtstädtische Antworten und Handlungsmöglichkeiten gefunden werden.

Weitere Information zum Stadtentwicklungskonzept (STEK) 2035 und das Programm der Veranstaltung gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/STEK2035.