Baumpflanzungen am 25. März in Mannheim zum Tag des Baumes: Vogelkirsche am Karlstern gepflanzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak= – Im Käfertaler Wald, in der Nähe des Karlstern-Pavillons, steht seit Kurzem ein neuer Baum: eine frisch gepflanzte Vogelkirsche. An diesem Baum traf Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell am Samstag die Vorsitzenden zweier Vereine, die die Pflanzung gespendet hatten: Sebastian Eick vom Kreisverband Mannheim der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und Wolfgang Katzmarek von den Freunden des Karlsterns.

Die SDW spendet seit vielen Jahren zum Tag des Baumes Geld für eine Baumpflanzung an einem besonderen Ort in Mannheim, um auf die Bedeutung von Wäldern und Bäumen aufmerksam zu machen. Ihr Kooperationspartner ist dieses Jahr der Förderverein „Freunde des Karlsterns“. Der Verein setzt sich für den Erhalt der Freizeiteinrichtungen im Käfertaler Wald ein, organisiert Müllsammlungen und bietet das ganze Jahr über vielfältige Veranstaltungen zum Lernen und Mitmachen im Käfertaler Wald an.

Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell dankte Eick und Katzmarek für die Baumspende und unterstrich die gemeinsamen Ziele von SDW, Freunden des Karlsterns und der Stadt Mannheim: „Bäume und Wälder sind unschätzbar wertvoll. In ihrer Nähe fühlen Menschen sich wohl. Tiere finden Nahrung und einen Lebensraum. Ich danke der SDW und den Freunden des Karlsterns für ihre Spende der Vogelkirsche, vor allem aber für ihren Einsatz zum Schutz und Erhalt des Käfertaler Waldes.“

„Die SDW begeht seit 70 Jahren den Tag des Baumes“, ergänzte Eick. „Bäume sind Klimaschützer, liefern Holz, erhalten die Artenvielfalt und schaffen Erholungsorte“. Eick dankte der Stadt Mannheim für die langjährige Zusammenarbeit am Tag des Baumes und den Freunden des Karlsterns für ihre wertvolle Arbeit im Käfertaler Wald.

Ebenfalls am Samstag fand auch die traditionelle Baumpflanzfeier im Bürgerpark statt. Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell überreichte im Bürgerpark Urkunden an Menschen, die Geld für Bäume und Bänke gespendet hatten. Insgesamt wurden 51 Bäume und 6 Bänke gespendet.

Viele Spender brachten Familienmitglieder oder Menschen aus ihrem Freundeskreis mit, für die sie gespendet hatten. Zusammen weihten sie ihre Bänke ein oder schlossen die Pflanzung ihrer Bäume symbolisch ab, indem sie ihnen eine Gießkanne Wasser gaben. Bürgermeisterin Prof. Dr. Pretzell bedankte sich für die Spenden: „Der Bürgerpark ist ein schönes Stück Natur, ein Erholungsort für Menschen und Lebensraum für Tiere. Dank Ihrer Spende hat die Stadt Mannheim hier auch im Jahr der Bundesgartenschau wieder Bänke aufgestellt und Bäume gepflanzt. Ihre Spende kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute, denn in Städten mit viel Grün leben Menschen gerne.“ Die Übergabe der Urkunden wurde musikalisch umrahmt vom Chor „CanTonia“ des Gesangsvereins Teutonia 1862 e.V. aus Feudenheim.

Spenden-Aktion hat lange Tradition

Der Mannheimer Bürgerpark liegt am Wingertsbuckel, zwischen Feudenheim, Käfertal und der Vogelstang. Dort werden jedes Jahr von Bürgern an die Stadt gespendete Bäume gepflanzt und Bänke aufgestellt. Seit Beginn der Spenden-Aktion im Jahr 1988 wurden 1.337 Bäume und 59 Bänke gespendet.