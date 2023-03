Adler Mannheim stehen nach Auswärtssieg im Halbfinale

Köln / Mannheim. Die Adler Mannheim haben mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg (0:1, 3:1, 0:0) am Sonntagnachmittag bei den Kölner Haien das Play-off Halbfinale erreicht. Die Kölner gingen vor 17.889 Zuschauern fünf Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels durch Maxi Kammerer (19.55 Min.) mit 1:0 in Führung. Doch im Mitteldrittel drehten die Mannheimer das Spiel. Zuerst konnte David Wolf (23.38) ausgleichen, dann brachte Matthias Plachta (29.12) die Adler mit 2:1 in Führung und Borna Rendulic (30.03) sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Die Kölner Haie erzielten durch Andreas Thuresson (34.47) nur noch den Anschlusstreffer zum 2:3-Endstand. Adler-Torwart Arno Tiefensee zeigte in Köln erneut eine starke Leistung. Die Adler Mannheim treffen als Tabellendritter der DEL-Hauptrunde im Play-off-Halbfinale auf den Zweiten ERC Ingolstadt. Mit einem 2:1-Auswärtssieg in Bremerhaven ist auch der EHC Red Bull München ins Halbfinale eingezogen. Der Gegner der Münchner wird im entscheidenden siebten Spiel zwischen den Straubing Tigers und den Grizzlys Wolfsburg noch ermittelt. Beim ersten Halbfinalspiel, am Freitag 31. März, müssen die Adler Mannheim zuerst auswärts in Ingolstadt antreten. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Adler-Torwart Arno Tiefensee zeigte beim Auswärtssieg in Köln erneut eine starke Leistung (Foto Michael Sonnick)