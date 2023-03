Ludwigshafen – Knuspriger Backfisch, leckere Fischbrötchen und vieles mehr bei Victors Fisch

Ludwigshafen / Dannstadt / Böhl-Iggelheim

Leckeren Backfisch und noch einiges mehr gibt es bei Victor König im Fischstand auf verschiedenen Wochenmärkten in der Region. Seit 2021 ist er mit dem Fischwagen unterwegs und hat sich damit einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Mittlerweile ist er an vier Standorten fest eingeplant.

Mittwochs von 11.00 – 18.00 Uhr in Böhl-Iggelheim am Wasgau-Parkplatz.

Donnerstags von 8.30 – 12.30 Uhr in Oggersheim (Wochenmarkt)

Donnerstags von 11.00 – 18-00 Uhr in Dannstadt (EDEKA-Parkplatz)

Freitags von 8.00 – 13.00 Uhr in der Gartenstadt (Wochenmarkt)



INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Neben gut gebackene Fischfilets hat er auch noch verschiedene andere Leckereien wie Calamari mit Dip, Riesengarnelen Aioli oder Dillhappen auf der Speisekarte. Selbstversändlich führt er auch das klassische Fischbrötchen in mehreren Variationen sowie Frischfisch.





Einfach mal vorbeikommen und probieren!