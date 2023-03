HMV: Osterpicknick im Park mit Ostergeschichten, Hüpfspielen und Ostereiern am Samstag, den 08. April 2023 ab 10:30 Uhr in Hockenheim

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar Auch in diesem Jahr bietet der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) in Kooperation mit der Buchhandlung Gansler eine Osterpicknick-Aktion für alle Hockenheimer Vorschul- und Grundschulkinder an.

Am Ostersamstag ab 10:30 Uhr können alle Kinder bei den Osterhasen am Forstpavillon im Hockenheimer Gartenschaupark vorbeischauen. Jede Familie sollte ihre eigene Picknickdecke, Klappstuhl, warme, gemütliche Kleidung, heiße Getränke und ein paar Snacks mitbringen, sich auf der Wiese einen Platz suchen und den spannenden Ostergeschichten der beiden Osterhasen-Vorleser Geneviève (Buchhandlung Gansler) und Bianca-Colette (HMV) zuhören. Insgesamt werden zwei Geschichten für zwei Altersgruppen (Vorschul- und Grundschulkinder, ca. 4-8 Jahre) vorgelesen.

Eierlaufen & Co.

Damit niemand auf der Decke festfriert, bietet der HMV zwischen dem Vorlesen ein paar Spiele rund um Ostereier und Geschicklichkeit an. Zum Schluss werden natürlich noch die Fairtrade Schoko-Osterhasen und -Eier an die Kinder verteilt. Dafür konnte der HMV den GLOBUS Markt im Talhaus als Sponsor gewinnen, der sehr gerne die fair gehandelte Schokolade zur Verfügung gestellt hat. Das Osterpicknick findet bei jedem Wetter statt. Falls es regnen sollte, wird die Veranstaltung in die Lamellenhalle verlegt.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Es wird aber um eine Anmeldung gebeten, da es nur eine begrenzte Anzahl an Schokohasen gibt. Das Anmeldeformular finden Sie unter www.hockenheimer-marketing-verein.de

Anmeldeschluss ist der 5. April 2023.

Quelle: Hockenheimer Marketing Verein e.V.