Die Adler Mannheim drehen noch das Spiel und feiern Heimsieg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben das fünfte Play-off Spiel im Viertelfinale gegen die Kölner Haie kurz vor Spielende noch gedreht und mit 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) gewonnen.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Die 13.600 Zuschauer in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim sahen im ersten Drittel keine Tore. Die Kölner Haie drehten dann im Mitteldrittel auf und gingen durch Nicholas Baptiste in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Jan Luca Sennhenn (28.31) erhöhte auf 2:0 für die Domstädter und nach dem 3:0 durch Brady Austin (32.08) schien das Spiel entschieden. Doch David Wolf (37.05) erzielte für die Adler noch den Anschlusstreffer zum 1:3. Nach dem 2:3 durch Matthias Plachta (52.26) waren die Adler wieder dran. Adler-Coach Bill Stewart nahm dann wie beim letzten Heimspiel erneut Torwart Arno Tiefensee kurz vor Spielende vom Eis, brachte den sechsten Feldspieler und wurde mit dem 3:3-Ausgleichstreffer durch David Wolf (59.29) 31 Sekunden vor Spielende belohnt. Nach einem Scheibenverlust gelang dann Nico Krämmer (59.42) 18 Sekunden vor Spielende der viel umjubelten Siegtreffer zum 4:3-Heimsieg und dritte Erfolg für die Adler. Damit gab es auch erstmals im fünften Duell beider Teams einen Heimsieg. Mit einem Erfolg der Adler Mannheim beim sechsten Play-off Spiel am Sonntag (26.3 um 14 Uhr) in der Kölner Lanxess Arena hätten die Mannheimer das DEL-Halbfinale erreicht. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.



Text Michael Sonnick

Foto 1: Die Fans der Adler Mannheim freuten sich über den ersten Heimsieg gegen die Kölner Haie (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Der Kölner Torwart Mirko Pantkowski kassierte in den letzten 13 Sekunden zwei Gegentreffer (Foto Michael Sonnick)