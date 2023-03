Bundesgartenschau 2023 in Mannheim: Im MöglichkeitsGarten wachsen Zuversicht und Hoffnung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar Kirche auf der BUGA 23 mit Klangdusche, Flatterdach und 500 Veranstaltungen in 25 Themenwochen zu aktuellen Fragen

Mit dem Motto „Hier wachsen Perspektiven“ gestalten die Kirchen auf der BUGA 23 einen 700 Quadratmeter großen MöglichkeitsGarten. Er lädt zu Beteiligung und Austausch ein. Sein Erkennungszeichen ist das bunte flatternde Schattendach aus rund 10.000 recycelten Stoffstreifen. Eine Klangdusche macht Inspirationen hörbar, ein Bachlauf sorgt für Erfrischung. An den 178 Tagen finden rund um den rund 8 Meter hohen Kirchturm täglich zwei Andachten sowie Veranstaltungen statt. Gottesdienste und Konzerte werden auch auf der großen Hauptbühne Spinelli gefeiert. Der ARD-Fernsehgottesdienst am Pfingstsonntag (28. Mai) kommt aus dem MöglichkeitsGarten.

„Wir sind Teil der sich permanent verändernden Gesellschaft und der Schöpfung. Wir greifen zentrale Fragen unserer Zeit auf und zeigen mit unserer Präsenz, worum es uns mit der zuversichtlichen Botschaft, die uns mitgegeben ist, ankommt: Dass wir Orte suchen und aufsuchen, an denen wir sichtbar wirken und mit den Menschen stärker in Austausch kommen können“, sagt der evangelische Dekan Ralph Hartmann. „Denn nur im Miteinander entstehen Perspektiven für ein friedliches, respektvolles und nachhaltiges Zusammenleben“, verweist sein katholischer Kollege Dekan Karl Jung auf das Motto von Kirche auf der BUGA 23: Es lautet „Hier wachsen Perspektiven“. Diese wollen wir auf der BUGA 23 mit den Besucher:innen in der Begegnung gemeinsam entdecken, pflegen oder ganz neu säen und wachsen lassen“. Auch BUGA 23-Geschäftsführer Michael Schnellbach freut sich auf den MöglichkeitsGarten. „Wir alle müssen den Herausforderungen begegnen, die unsere Zeit mit sich bringt. Mit dem MöglichkeitsGarten und dem umfangreichen Programm dazu ist ein wirklich kreatives Konzept entstanden, das sich an unseren Leitthemen Klima, Energie, Umwelt und Nahrungssicherung anlehnt. Dieser Ort, den die beiden Kirchen auf dem Spinelli-Gelände geschaffen haben, ist wie eine spirituelle Oase, die den Menschen Raum gibt, Kraft zu schöpfen.“

Offen und überraschend, bunt und zuversichtlich

Im MöglichkeitsGarten, der auf dem Grundriss einer Kathedrale entwickelt wurde, ist der Kirchturm mit seinem Altarraum und dem großen Holzkreuz ein Blickfang. Kreuzgang und Kirchenschiff bieten weitere Erlebnis- und Verweilräume. Immer im Blick ist dabei die Glocke aus dem Jahr 1755 die auf einem Sandsteinquader angebracht ist. Sie erklingt täglich für den Frieden – ist sie doch im 2. Weltkrieg dem Einschmelzen für die Rüstungsindustrie entkommen, so dass sie nun auf der militärischen Konversionsfläche vom Frieden kündet. Direkt dahinter verläuft der Bachlauf, an dem am 24. Juni und am 12. August ein Tauf-Festival mit Taufen und Tauferinnerung stattfinden wird.

Nachhaltigkeit als Teil christlicher DNA

Umgeben von gestalteter Natur und inmitten des Grünzugs Nord gelegen, war es für die Verantwortlichen selbstverständlich, nachhaltig zu planen und zu entwickeln. „Das gehört zu unserer christlichen DNA“, betont unisono das ökumenische Trio von Kirche auf der BUGA 23. Koordinatorin Valentina Ingmanns, Pfarrerin Nina Roller und Gemeindereferentin Barbara Kraus haben diesen kirchlichen Ort ökologisch und sozial nachhaltig umgesetzt. Es wurden Biergartenstühle von der BUGA 2021 aus Erfurt übernommen und ein Materialcontainer von der Bundesgartenschau Heilbronn 2019. Von dort liefert eine Photovoltaik-Anlage Solarstrom. Im Kreuzgang können es sich Besucher:innen auf umgestalteten Kirchenbänken aus der Mannheimer Emmauskirche gemütlich machen und der Klangdusche „Mensch.Stadt.Natur“ lauschen. Wie die Glocke sind auch die Liedbücher und weitere Gegenstände von der Kaffeetasse bis zum E-Piano geliehen. Bei Neuanschaffungen wurde gleich eine Nachnutzung mitgedacht: Die starken langen Robinienhölzer und großen Findlinge am Bauchlauf werden beispielsweise nach der BUGA 23 bei der Gestaltung eines Spielplatzes im Mannheimer Stadtteil Rheinau eingesetzt. Und wenn es für Kirche auf der BUGA 23 etwas zu transportieren gibt, kommt „Hilde“ in Gang: Das Lastenfahrrad tourt in Kooperation mit LaMa ­– dem gemeinnützigen Verein „Dein Lastenvelo Mannheim“ – durch die Quadratestadt.

Woche für Woche spannend

25 Themenwochen gliedern die 178 Tage Kirche auf der BUGA 23. Gefüllt werden sie mit insgesamt 500 Aktionen und Veranstaltungen, an denen 50 Gemeinden, Initiativen und Institutionen mitwirken. Wichtige Lebensthemen und -fragen finden dabei eine Bühne im MöglichkeitsGarten und auch auf der BUGA 23-Hauptbühne Spinelli. Los geht es mit der Themenwoche „Himmel auf Erden. Hoffnungen, Visionen und Geschichten für eine gute Welt“. Ebenso sind bis Oktober auch Klimakrise und Krisenklima, Queere Kirche, Arbeitswelt, Pflege, Friede, Männer-, Frauen- und Kinderwelten, Armut, Migration, Einsamkeit, Interkulturelles, Bestattungskultur und Schöpfung einige der gesellschaftlichen Themen, zu denen es im MöglichkeitsGarten vielfältige Angebote gibt. Der Tag der Freundschaft am 30. Juli wird ebenso gefeiert wie am 10. September der 925. Geburtstag der Hildegard von Bingen. Das offen gestaltete Areal lädt an allen Tagen zu Begegnungen und Austausch, zu Impulsen und Gesprächen ein.

An jedem Tag der BUGA 23 findet im kirchlichen Garten um 12 Uhr eine Mittagsandacht statt und zum Ausklang um 17 Uhr das tägliche „Singen & Segen“. Die sonntäglichen Gottesdienste beginnen unter dem berankten Kirchturm um 12 Uhr. Auch mit besonderen Festivals wird die Zuversicht der frohen Botschaft gefeiert: Außer den beiden Tauf-Festivals gibt es im BUGA 23-Zeitraum drei Segensfestivals mit dem Titel: „Die Liebe – ein Segen“: Am 1. Juli in der Themenwoche „Queere Kirche. Sexuelle Orientierung, Genderidentität und bunte Kirche“, am 29. Juli in der Themenwoche „Beziehungsweise. Einsamkeit und Leben in Beziehungen, Beziehungsweisen und Beziehungsweisheiten“ und am 23. September mit Kindersegnung in der Themenwoche „Wie die Kinder! Woche für Kinder und das innere Kind“.

So klingt Kirche auf der BUGA 23

Musik gehört zum kirchlichen Leben und damit auch auf der BUGA 23 dazu. Das zeigt sich beispielsweise mit dem Schlagergottesdienst am 8. Juli, bei dem im MöglichkeitsGarten der Chor „Rosa Kehlchen“ auftritt. Auf der Hauptbühne Spinelli der BUGA 23 gibt es zahlreiche musikalische Highlights wie am 30. April das Kindermusical „Himmel und Erde“, am 6. Mai die Aufführung des Oratoriums „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn und am 25. Juni das Oratorium „Gottes Schöpfung – unsere Erde“. Unüberhörbar findet am 1. und 2. Juli der 30. Badische Landesposaunentag statt, den viele hundert Instrumentalist:innen aus mehreren Bundesländern mit Konzerten, bei einem Festgottesdienst und am 1. Juli mit einer Brass-Night zum Klingen bringen werden.

Regional und bundesweit

Auf die Strahlkraft des MöglichkeitsGartens freuen sich auch Landesbischöfin Prof. Dr. Heike Springhart von der Evangelischen Landeskirche in Baden und Erzbischof Stephan Burger von der Erzdiözese Freiburg: „‘Hier wachsen Perspektiven‘ – unter diesem Motto laden die evangelische und katholische Kirche zur BUGA 23 ein“, sagt Erzbischof Stephan Burger. „Wir möchten mit unserem ökumenischen Angebot den Besucherinnen und Besuchern zeigen, wie wichtig ein gutes Miteinander für die Zukunft ist: Zwischen uns Menschen, aber auch mit Blick auf die Schöpfung. Unser MöglichkeitsGarten mit nachhaltigem Konzept widmet sich dieser Vision. Besonders freut mich, dass über hundert Ehrenamtliche dieses kirchliche Angebot mitgestalten.“

Landesbischöfin Prof. Dr. Heike Springhart betont: „Das gemeinsame Eintreten und Handeln für die Schöpfung über alle Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen hinweg ist ein zentrales Anliegen des ökumenischen Programms der Kirchen auf der BUGA 23. Perspektiven entwickeln, Ideen für die Zukunft austauschen und Kraft sammeln: Das Programm bringt viele aktuell relevante Themen aus kirchlicher Perspektive auf die BUGA 23 und damit ins Gespräch mit den Besucher:innen. Der MöglichkeitsGarten führt Menschen aller Generationen zusammen und ist ein über­raschender kirchlicher Ort zum Diskutieren und zum Innehalten. Die Begegnung und der Austausch mit den Besucher:innen, ihre Anliegen und Perspektiven sind für uns als Kirchen wichtig und belebend. Ich freue mich sehr, dass sich so viele Kirchen daran beteiligen und dies zu ihrer Sache machen.“

Am Donnerstag, 25. Mai um 18 Uhr gestalten Landesbischöfin Springhart und Erzbischof Burger gemeinsam einen Gottesdienst auf der Hauptbühne Spinelli. Eröffnet wird der MöglichkeitsGarten am Samstag, 15. April, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst, den die beiden Dekane Karl Jung und Ralph Hartmann, Valentina Ingmanns, Barbara Kraus und Nina Roller vom ökumenischen Büro Kirche auf der BUGA 23 sowie der Chor der ehrenamtlichen Möglichmacher:innen und den Musikern Erwin Ditzner, Paata Demurishvili und Florian Wehse.

Programm, Infos und Downloads unter www.kibuga23.de

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim