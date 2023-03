Speyer – Kinderrechte mit festem Platz in Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Speyer und der Kinderschutzbund Speyer setzen ein Zeichen für die Rechte der Kinder und für eine kinderfreundliche Gesellschaft. So wurden gleich zwei „Plätze der Kinderrechte“ in Speyer benannt. Nachdem bereits im November vergangenen Jahres das erste Straßenschild auf dem Platz der Stadt Ravenna (Speyer-Vogelgesang) enthüllt wurde, fand am gestrigen Donnerstag, 23. März 2023 die Einweihung des zweiten Platzes der Kinderrechte auf der sogenannten „Grüne Mitte“ an der Quartiersmensa Q & H (Speyer-West) statt.

„Damit die Kinderrechte in Speyer beachtet werden, müssen sie vor Ort auch im Alltag sichtbar und erlebbar gemacht werden. Mit der Benennung der beiden Plätze wollen wir die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und das Signal setzen: Kinder haben Rechte und diese einen festen Platz hier in Speyer“, unterstreicht Bürgermeisterin Monika Kabs, die die Einweihung neben Vertreter*innen vom Landesverband Kinderschutzbund begleitete. Insgesamt waren am vergangenen Donnerstag rund 120 Kinder der Woogbachschule, dem Haus für Kinder St. Hedwig sowie dem Hort im Pavillon vor Ort. Für sie stand das KiJu-Fahrrad-Spielmobil der Jugendförderung der Stadt Speyer bereit, welches begeistert genutzt wurde.