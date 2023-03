Ludwigshafen – TWL: Baumaßnahmen in der Brunckstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Auftrag der TWL Netze GmbH wird ab Montag, 27. März 2023, eine neue Wasserleitung in der Brunckstraße, Stadtteil Friesenheim, verlegt. Hierfür müssen Teile der Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte April an. Ab Montag, 27. März 2023, verlegt die Firma Herberger im Auftrag von TWL Netze eine neue Wasserleitung in der Brunckstraße, Höhe Vexierbild (Übergang Brunckstraße/Friesenheimer Straße). Hierfür werden jeweils die rechten Fahrspuren der Brunckstraße stadteinwärts von der L 523 und aus Oppau (Friesenheimer Straße) kommend und stadtauswärts Richtung L 523 halbseitig gesperrt. Die Sperrung gilt lediglich zeitweise zwischen 9:00 und 15:00 Uhr. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte April an. Die Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen wird ausgeschildert. TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim