Speyer – Einbruchsdiebstahl

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum zwischen 22.03.2023, 19 Uhr und 23.03.2023, 5 Uhr drangen unbekannte Täter, vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür, in die Bäckerei Wilhelmi in der Lessingstraße ein. Bislang konnte lediglich das Fehlen eines Geldbeutels festgestellt werden. Die Schadenshöhe ist ebenfalls noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

