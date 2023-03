Schwetzingen – Porcupine Tree in Schwetzingen im Schlossgarten

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das darf man getrost eine Sensation nennen: Nach zwölf Jahren ist im Juni 2022 das neue Album „Closure/Continuation“ von Porcupine Tree erschienen. Im kommenden Sommer kommen die Briten für drei Shows nach Deutschland – eine davon in Schwetzingen. Am Samstag, 05. August, begeistern sie um 20 Uhr im Schlossgarten die Fans. Für eingefleischte Progger ist es das Comeback des Jahres: Nachdem es

im Herbst 2021 mit der Single „Harridan“ bereits einen vielversprechenden Vorgeschmack gab, legten Porcupine Tree mit

„Closure/Continuation“ im letzten Sommer ihren elften Longplayer vor. Fast 13 Jahre nach dem Vorgänger „The Incident“ empfängt die ausgehungerte Fangemeinde das neue Werk mit offenen Armen – und beschert dem britischen Trio seine erste Nummer-Eins-Platzierung in Deutschland.

Als Porcupine Tree 2010 eine Pause von mehr als einem Jahrzehnt einlegte, war Donald Trump Moderator einer Spielshow, Spotify befand sich noch in der Entstehungsphase und die Welt drehte sich größtenteils um eine ziemlich vorhersehbare Achse. Als sich die Band nach ihrem erfolgreichsten Album und der bis dahin größten Show verabschiedete, schienen die Vorstadt-Horrorgeschichten und dystopischen Albträume, die Texter und Frontmann Steven Wilson so lebhaft in den Songs

darstellte, außer Reichweite. Es waren dunkle Fantasien, die hier so niemals hätten passieren können … oder?. Die Band blieb eine brillante Anomalie.

Mittlerweile ähneln die täglichen Nachrichten einer Reihe von Wilson-Texten, fast so, als wären sie krass zum Leben erweckt: Ein nie endendes Schleudertrauma, ein Kreis von politischen Hetzrednern, Verfall und Krankheit, Paranoia und Scheinwahrheiten. Ein passender Zeitpunkt also für Porcupine Tree (Wilson, Richard Barbieri und Gavin Harrison), um nach der unerwarteten Ankündigung ihrer Rückkehr, Ende 2021, mit dem von der Kritik gefeierten neuen Album CLO-

SURE/CONTINUATION und einer ausverkauften Tour durch Amerika, Großbritannien und Europa zurückzukehren. Dass es Steven Wilson, Richard Barbieri und Gavin Harrison gelingt, mit einer astreinen Prog-Platte die Spitze der hiesigen Albumcharts zu stürmen, sagt allein schon einiges über die Qualität und den Status der Band aus. Dass sie dieses Kunststück aber nach mehr als einem Jahrzehnt in der Versenkung fertigbringen, ist nicht weniger als sensationell. Dabei fühlt und hört es sich beinahe so an, als wären Porcupine Tree nie weg gewesen – was sie streng genommen auch gar nicht waren. Die drei Ausnahmemusiker haben sich eben nur ein paar Jahre Zeit gegönnt, um im Verborgenen an neuem Material zu arbeiten. Und das lange Warten und Hoffen hat sich wahrlich gelohnt.



Karten für das Schwetzinger Konzert von Porcupine Tree gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline: 06 21 / 10 10 11

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einerBegleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unterTel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.