Mutterstadt/Neuhofen – Zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Mutterstadt/Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten Beamte der Polizei Schifferstadt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, die unter Einfluss berauschender Mittel bzw. unter Alkoholeinfluss standen. Zunächst konnte im Rahmen einer Kontrolle in der Speyerer Straße in Mutterstadt aus dem Fahrzeug eines 25-jährigen aus Mutterstadt starker Marihuana-Geruch festgestellt werden. Da der Fahrer zudem drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm in Anschluss der Kontrolle eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Im zweiten Fall wurde ein 37-jähriger Pkw-Lenker aus Waldsee auf der L534 zwischen Waldsee und Neuhofen kontrolliert, da er während der Fahrt Auffälligkeiten zeigte und offensichtlich Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der Fahrzeuglenker unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab dann einen Atem-Alkoholwert von 2,39 Promille. Auch er wurde zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 37-jähriger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn darüber hinaus ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

