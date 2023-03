Ludwigshafen – Workshop: Die Lizenz zum 3D-Drucken mit dem Ultimaker S5

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine “Lizenz zum 3D-Drucken” können Interessierte beim Workshop am Donnerstag, 30. März 2023, 17 bis 19 Uhr, im Ideenw3rk, Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, erwerben. Vorgestellt wird der Ultimaker S5 der Stadtbibliothek, der es ermöglicht, mit zwei Materialsorten gleichzeitig zu drucken. Teilnehmer*innen des Kurses erhalten ein Zertifikat, mit dem eigene Projekte unabhängig von einer Beaufsichtigung durch Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek am 3D-Drucker umsetzen können. Der Kurs, den Marco Teufel leitet, richtet sich an Menschen mit Grundkenntnissen zu Internet und PC und ist kostenlos. Informationen und Anmeldung unter Telefon

0621 504-2608 oder auf www.ideenw3rk.de.

