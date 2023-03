Ludwigshafen – Widerstand führt zu Taser-Einsatz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (22.03.2023), gegen 13:00 Uhr, meldete sich eine 45-Jährige bei der Polizei. Sie gab an, dass ihr 39-jähriger Bruder in der Wohnung randaliert. Bei Eintreffen der Polizei hatte der 39-Jährige die Wohnung bereits verlassen. Die Polizeikräfte stellten den Mann jedoch in einem nahegelegenen Park. Da der Mann nicht reagierte und aggressiv auf die Kräfte zulief, versuchten sie, den 39-Jährigen zu fesseln. Dagegen leistete dieser jedoch Widerstand, schlug um sich und versuchte, einen Polizisten zu beißen. Erst nach einem zweifachen Taser-Einsatz konnte der Mann gefesselt werden. Die Polizeikräfte blieben durch die Widerstandshandlung unverletzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

