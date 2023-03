Ludwigshafen – Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Carl-Bosch-Straße kam es am 22.03.2023, gegen 11:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 42-Jährige Autofahrerin und deren 11-jährige Tochter leichtverletzt wurden. Durch die Kollision mit einem 36-Jährigen LKW-Fahrer wurde das Auto der 42-Jährigen auf die Abgrenzungsbarken einer Haltestelle geschoben. Ein weiterer Autofahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr in das querstehende Auto. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Auch die Haltestelle wurde beschädigt, eine Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die 42-Jährige und deren Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht.

