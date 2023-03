Frankenthal – Besuch aus der Partnerstadt Schüler aus Rosolini zu Gast in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 21. März, begrüßte Oberbürgermeister Martin Hebich fünf Schülerinnen und Schüler aus Frankenthals Partnerstadt Rosolini im Rathaus. Sie sind aktuell im Rahmen eines Schüleraustauschs der beiden Frankenthaler Gymnasien – dem Albert-Einstein- und dem Karolinen-Gymnasium – mit dem Istitute di Istruzione Secondaria Superiore Archimede Roso-lini zu Gast in der Pfalz. Der Austausch wurde nach der Gründung der Städtepartnerschaft im Jahr 2018 initiiert und fand 2019 zum ersten Mal statt. Fünf Frankenthaler Schüler der elften und zwölften Klasse waren bereits im Januar in Sizilien. Der Gegenbesuch begann am 11. März und endet am kommenden Samstag, 25. März.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Stadtgeschichte und Ausflüge in die Region

Neben der Stippvisite im Rathaus standen Unterrichtsbesuche am KG und AEG, eine Stadt-führung und Ausflüge nach Mannheim und Heidelberg auf dem Programm. Begleitet wurden dir Schüler von Giuseppe Gennaro, der aus Rosolini stammt und sich regelmäßig für den Austausch der beiden Städte engagiert.

Frankenthals Partnerstädte

Rosolini ist Frankenthals jüngste Partnerstadt. Hintergrund der engen Verbindung zwischen den beiden Städten: In der Nachkriegszeit kam ein Großteil der Frankenthaler Gastarbeiter aus der italienischen Stadt Rosolini. Viele Frankenthaler haben deshalb auch noch immer Verwandte oder Bekannte, die auf Sizilien leben.

Frankenthal hält außerdem Städtepartnerschaften mit Sopot (Polen), Colombes (Frankreich) und Strausberg (Deutschland). Mehr unter www.frankenthal.de/partnerstädte.