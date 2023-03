Mannheim – Warnstreik – Alle städtischen Tageseinrichtungen für Kinder am Freitag, den 24.03.3023 geschlossen,

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Warnstreik bei der Stadtverwaltung Mannheim

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag, den 24.03.2023, die Beschäftigten der Stadt Mannheim zu einem Warnstreik aufgerufen.

Als Folge der Streikmaßnahmen sind alle städtischen Tageseinrichtungen für Kinder an diesem Tag geschlossen, es besteht kein Notdienst. Ab Montag, 27.03.2023 sind die Einrichtungen zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet. Die Einrichtungen der Schulkindbetreuung sowie die Randzeitenbetreuung an Ganztagsschulen bleiben am Freitag ebenfalls geschlossen. Ein Mittagessen kann weder in der Hortbetreuung noch an den Ganztagsgrundschulen angeboten werden. Eine Notbetreuung findet nicht statt.

Auch die Zentralbibliothek im Stadthaus N1, die Bibliotheken im Dalberghaus sowie die Zweigstellen in den Stadtteilen bleiben aufgrund des Warnstreiks geschlossen. Die mobile Bibliothek wird an diesem Tag keine Haltestellen anfahren. Die Rückgabebox im Stadthaus und die Rückgabeklappe am Dalberghaus sind geöffnet. Des Weiteren wird die Musikschule geschlossen bleiben, es findet kein Unterricht statt. Aufgrund des Warnstreiks kann es auch in den Jugendhäusern und -treffs zu eingeschränktem Betrieb oder Schließungen kommen.

Ebenfalls vom Warnstreik betroffen ist die Müllabfuhr einschließlich der Sperrmüllabholung. Eine Nachleerung erfolgt erst ab Montag, den 27.03.2023. In der Folgewoche des Streiks ist grundsätzlich mit Verzögerungen zu rechnen, bis die Rückstände wieder eingeholt sind. Der Recyclinghof Morchhof bleibt am Freitag geschlossen.

Alle Standorte der Bürgerdienste sind am Freitag geschlossen. Vereinbarte Termine beim Standesamt finden statt, Bestatter können ohne Termin vorsprechen. Alle anderen Termine müssen ausfallen. Das Servicecenter 115 ist nicht erreichbar.

Außerdem werden am Freitag alle vier Mannheimer Hallenbäder geschlossen bleiben.

