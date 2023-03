Mannheim – Finanzierung der Sprach-Kitas in Mannheim gesichert – Land gibt Zusage

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die bisher befristete Förderung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wird ab dem 1. Juli 2023 durch das Land Baden-Württemberg fortgesetzt, wie dieses nun schriftlich mitgeteilt hat. Die Arbeit der Sprach-Kitas wird dann über Mittel aus dem Kita-Qualitätsgesetz finanziert. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung entschieden, das langjährige Förderprogramm zum 30. Juni 2023 auslaufen zu lassen. Mit der Förderung durch das Land können in Mannheim insgesamt 46 Sprach-Kitas ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen.

Dank an Land für Planungssicherheit

„Wir danken der Landesregierung für die Fortführung des Sprach-Kita-Programms. Uns allen ist bewusst, wie bedeutend Sprachförderung für Kinder ist. Ohne ausreichende Sprachfähigkeit ist die persönliche Entwicklung eingeschränkt und keine gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe möglich“, betont Bildungsbürgermeister Grunert. Im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt Mannheim für die Fortführung des erfolgreichen Programmes stark gemacht.

Das Sprach-Kita-Programm habe eine stabilisierende Wirkung auf das gesamte Kita-System in der Stadt, betont Grunert und sagt: „Mit der Entscheidung aus Stuttgart besteht nun die notwendige Planungssicherheit für die Stadtverwaltung. Den für Sprachförderung zuständigen Fachkräften kann eine berufliche Perspektive in unseren Betreuungseinrichtungen gegeben werde“, so Grunert. „Das halte ich für sehr wichtig, insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels.“

46 Kitas profitierten bislang vom Bundesprogramm in Mannheim

Bislang haben 31 städtische Einrichtungen und 15 Kitas freier Träger am Sprach-Kita-Programm in Mannheim teilgenommen. Durch die bedarfsorientierte Steuerung kamen die Ressourcen zielgerichtet in den Vielfaltsquartieren und Quartieren mit hohen sozialen Problemen an. Alle beteiligten Kinderhäuser weisen – entsprechend der Förderbedingungen – einen hohen Anteil an Kindern mit Deutsch als Zweitsprache aus.

Gemäß der Ankündigung des Landes wird das Programm Sprach-Kita in der bekannten Struktur und Schwerpunktsetzung im Rahmen der Umsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes fortgeführt. Für bereits bestehende Sprach-Kitas kann weiterhin eine Förderung von zusätzlichen halben Fachkraftstellen und halben Fachberatungsstellen beantragt werden. Die inhaltliche Begleitung der Sprach-Kitas wird zukünftig durch das Forum Frühkindliche Bildung erfolgen.

