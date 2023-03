Mannheim – Die Adler Mannheim gewinnen erneut das Auswärtsspiel in Köln

Köln / Mannheim . Die Adler Mannheim haben mit einem klaren 7:3-Auswärtssieg (3:0, 1:1, 3:2) am Dienstagabend bei den Kölner Haien zum Serienstand von 2:2 im Play-off Viertelfinale ausgeglichen. In der vierten Begegnung gab es den vierten Auswärtserfolg. Vor 17.163 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Lanxess-Arena in Köln brachte Matthias Plachta die Adler bereits nach nur 16 Sekunden im Nachschuss mit 1:0 in Führung und Mark Katic (5.21) erhöhte auf 2:0.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

In Überzahl gelang Taro Jentzsch (15.53) das 3:0. Im zweiten Drittel verkürzte der Kölner Moritz Müller (25.11) zum 1:3. Doch David Wolf (28.09) konterte zum 4:1 für die Adler. Im Schlussdrittel konnte Nicholas Baptiste (41.54) zum 2:4 für die Haie verkürzen, doch Stefan Loibl (43.42) stellte in Überzahl mit dem 5:2 wieder den drei Tore Vorsprung für die Kurpfälzer her. Die Kölner kamen durch Mark Olver (45.05) nochmals auf 3:5 heran, doch dann sorgten Stefan Loibl (50.27) und Tim Wohlgemuth (54.47) für den 7:3-Endstand und zweiten Play-off-Erfolg für die Mannheimer.

Am Sonntag hatten die Adler Mannheim vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim erst in der zweiten Verlängerung mit 2:3 gegen die Kölner verloren. Die fünfte Play-off Begegnung vom Viertelfinale findet jetzt wieder am Freitag, 24. März um 19.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena gegen die Kölner Haie statt. Das sechste Play-off Spiel wird dann am Sonntag (26.3 um 14 Uhr) in Köln ausgetragen. Bei einem entscheidenden siebten Spiel hätten die Adler Mannheim als Tabellendritter dann Heimrecht, die Begegnung würde am Dienstag (28. März) in der SAP Arena in Mannheim stattfinden. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.





Die nächsten Spieltermine von den Adler Mannheim sind :

5. Spiel : Freitag 24. März um 19.30 Uhr in Mannheim : Adler Mannheim gegen Kölner Haie

6. Spiel : Sonntag 26. März um 14 Uhr in Köln : Kölner Haie gegen Adler Mannheim

Das mögliche 7. Spiel wäre dann am Dienstag 28. März um 19.30 Uhr in Mannheim : Adler Mannheim gegen Kölner Haie

Text Michael Sonnick

Foto 1: Die Abwehr mit Adler-Torwart Arno Tiefensee war ein Garant für den 7:3-Auswärtssieg (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Die Adler Mannheim haben bisher acht Mal die Meisterschaft gewonnen (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Das Trainerteam hatte die Adler Mannheim gut eingestellt (Foto Michael Sonnick)