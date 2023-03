Hilfe zur Selbsthilfe: 20 neue Radservice-Stationen in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unterwegs schnell den platten Reifen aufpumpen oder die lockere Schraube nachziehen: Das können Radfahrerinnen und Radfahrer jetzt schnell und bequem an insgesamt 21 Heidelberger Radservice-Stationen – rund um die Uhr. Für kleine Pannen am Fahrrad bieten die Stationen Hilfe zur Selbsthilfe: Neben einer Fahrradpumpe gibt es verschiedene Werkzeuge, mit denen sich kleinere Defekte reparieren lassen. Die Stadt investiert in die 20 neuen Stationen insgesamt rund 53.000 Euro, in die Herstellung der Fundamente zusätzliche 36.000 Euro. Das Land Baden-Württemberg hat die Beschaffung der Stationen mit seiner „Initiative Rad-KULTUR“ mit 24.000 Euro gefördert. Für die Instandhaltung und Wartung wird mit Kosten von rund 2.500 Euro jährlich gerechnet.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Die erste Radservice-Station wurde im Jahr 2020 neben der VRN-Nextbike-Fahrradverleihstation „Neckarwiese“ unter der Theodor-Heuss-Brücke installiert. Die Stadt Heidelberg hat die Radservice-Station an der Neckarwiese als Preis für die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune 2018“ vom Land Baden-Württemberg erhalten. Zum Frühjahr 2023 kommen in den nächsten Wochen weitere 20 Stationen dazu. Dann wird in jedem Stadtteil mindestens eine dieser Stationen zur Verfügung stehen. Die genauen Standorte sind in Kürze auch online auf der interaktiven Karte zu finden unter https://karte.radkultur-bw.de/.

Für Rückfragen zu den Radservice-Stationen steht der städtische Radverkehrsbeauftragte Jochen Sandmaier beim Amt für Mobilität zur Verfügung. Er ist telefonisch unter 06221 58-30526 oder per E-Mail an radverkehr@heidelberg.de erreichbar.

Radservice-Stationen in Heidelberg:

Bergheim:

• Ernst-Walz-Brücke, Ecke Mittermaierstraße/Vangerowstraße

• Hauptbahnhof Nord

• Das Carré, in der Rohrbacher Straße zwischen der Poststraße und der Kurfürsten-Anlage

Bahnstadt:

• Standort steht noch nicht endgültig fest

Boxberg:

• Boxbergring, in der Nähe des Kinder- und Jugendzentrums Holzwurm und der Sporthalle Waldparkschule

Emmertsgrund:

• Emmertsgrundpassage, in der Nähe des Alexander-Mitscherlich-Platzes und der Polizeistation Emmertsgrund

Handschusheim:

• Hans-Thoma-Platz, Ecke Wethgasse, in der Nähe des OEG-Bahnhofs

Kirchheim:

• Hardtstraße, Ecke Bogenstraße, in der des Nähe S-Bahnhofs Kirchheim/Rohrbach

• Harbigweg, in der Nähe des Sportzentrums Süd

Pfaffengrund:

• Am Marktplatz, in der Nähe der Haltestelle Marktstraße

Rohrbach:

• Haltestelle Rohrbach Markt

Schlierbach:

• In der Nähe der Ziegelhäuser Brücke, gegenüber der Gutleuthofkapelle

Südstadt:

• Ecke Rheinstraße/Roeblingstraße, in der Nähe des „Anderen Parks“

Weststadt:

• S-Bahnhof Weststadt/Südstadt, zwischen Franz-Knauff-Straße und Rohrbacher Straße

• Blumenstraße, Ecke Kleinschmidtstraße

• Auf Höhe der Kurfürsten-Anlage 38-40, in der Nähe des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis

Wieblingen:

• Am Kerweplatz/Messplatz

Ziegelhausen:

• In der Neckarhelle, in der Nähe des Recyclinghofs Ziegelhausen

Neuenheim:

• Im Neuenheimer Feld, in der Nähe des Instituts für Geowissenschaften und des Museums Geowissenschaften

• Tiergartenstraße, auf Höhe der Hausnummer 3, in der Nähe des Heidelberger Zoos

• Neckarwiese, in der Nähe der Uferstraße und der Theodor-Heuss-Brücke