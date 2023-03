Haus der Jugend Heidelberg : Volles Programm im April – Neue Kurse, kostenlose Proberäume, Party für junge Menschen / Auch in den Osterferien geöffnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Volles Programm statt langer Osterpause: Mit vielen neuen Kursen startet das Haus der Jugend im April. Auch in den Osterferien ist Heidelbergs größte Freizeiteinrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Familien in der Römerstraße 87 vom 3. bis 6. April und vom 11. bis 14. April 2023 zu den normalen Öffnungszeiten von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen, zu chillen, zu spielen, kreativ zu sein und mit anderen Spaß zu haben.

Kochen mit Uschy und Amelie

Im April startet das erste Kochcafé im Café plan B mit Uschy und Amelie. Für den ersten Kochtermin am Mittwoch, 19. April 2023, um 17.30 Uhr werden maximal vier Jugendliche ab 14 Jahren gesucht, die Spaß am Kochen haben. Die Teilnehmenden dürfen jeweils zwei Gäste ab 19 Uhr zum Essen einladen. Anmeldungen sind ab sofort und bis spätestens 12. April 2023 möglich per E-Mail an uschy.szott@heidelberg.de. Rezeptideen sind willkommen.

Neue Tanzkurse und freie Plätze

Zwei weitere Tanzkurse sind ab April im Angebot: Ab 19. April gibt es jeden Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr einen Förderkurs für Kinder mit Beeinträchtigung von acht bis zwölf Jahren. Ab 20. April tanzen immer donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr die Hip-Hop-Boys ab zwölf Jahren. Freie Plätze gibt es noch in den Kursen am Dienstag um 18.30 Uhr „Jazztanz Anfänger/Mittelstufe“ für Jugendliche ab 13 Jahren und am Mittwoch um 20 Uhr „Hip-Hop“ für Jugendliche ab 13 Jahren.

Longboard-Bau

Ab sofort gibt es immer donnerstags wieder einen Longboardbau-Kurs von 17.30 bis 19.30 Uhr für Jugendliche ab zwölf Jahren. Anmeldung per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de.

Roundnet-Kurs für Kinder

Ab sofort und immer freitags von 16 bis 17 Uhr wird für Kinder ab zehn Jahren ein Roundnet-Kurs angeboten. Roundnet ist ein schnelles, dynamisches Mannschaftsspiel, das auch als Spike-Ball bekannt ist. Es wird mit einem runden Netz und einem kleinen Ball gespielt. Anmeldung per E-Mail bei johannes.mentz@heidelberg.de.

DJ-Workshop für Jugendliche

Der Verein „Paradoxon e.V.“ startet einen DJ-Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren in der Disco des Hauses der Jugend. Treffen sind donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Die Kick-offs finden am 20. und 27. April statt. In dem Workshop lernen junge Menschen über „learning by doing“, wie Musikauflegen funktioniert und welches Equipment man verwendet. Das Equipment zum Ausprobieren stellen das Haus der Jugend und Paradoxon e.V. zur Verfügung.

Kostenlose Proberäume für junge Menschen, die Musik machen

Der Proberaum im Haus der Jugend Heidelberg ist wieder im Einsatz: Voll ausgestattet mit Schlagzeug, Keyboard, Verstärkern und Mikrofonen steht er jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren kostenlos zur Verfügung – egal, ob Band oder Solo Act, laut oder leise. Interessenten können während der Öffnungszeiten des Hauses zwischen 15 und 21 Uhr einen wöchentlichen Zeitslot von zwei Stunden buchen. Anmeldung per E-Mail an gustav.schneider@heidelberg.de.

Teenie-Party am 29. April

Spaß haben, neue Leute kennenlernen, coole Musik hören und gemeinsam abtanzen können Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren wieder am Samstag, 29. April 2023, von 20 bis 22 Uhr im Haus der Jugend, Römerstraße 87. DJ Nima sorgt für den richtigen Mix und hält die Stimmung hoch. Zwischendurch gibt es kleine improvisierte Einlagen und Dance Battles, die gute Laune machen. Das Café Plan B bietet leckere, alkoholfreie Cocktails und Softdrinks an. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf dem Instagramkanal: hausderjugendheidelberg.

Mehr Infos zum Haus der Jugend im Internet unter www.hausderjugend-hd.de.