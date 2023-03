Frankenthal – Sauberhaftes Frankenthal macht Frühjahrsputz

Köln / Mannheim . Die Adler Mannheim haben mit einem klaren 7:3-Auswärtssieg (3:0, 1:1, 3:2) am Dienstagabend bei den Kölner Haien zum Serienstand von 2:2 im Play-off Viertelfinale ausgeglichen. In der vierten Begegnung gab es den vierten Auswärtserfolg. Vor 17.163 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Lanxess-Arena in Köln brachte Matthias Plachta die Adler bereits ... Mehr lesen »