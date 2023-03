Dielheim – Satttelzug fährt auf der #A6 in Wanderbaustelle

Dielheim / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis / A6 (ots)

Gegen 02.45 Uhr kam es auf der A6, Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe Dielheim, zu einem Verkehrsunfall.

Aufgrund der bislang getätigten Ermittlungen wird derzeit von folgendem Sachverhalt ausgegangen: Der Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine befuhr gegen 02.35 Uhr die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Auf Höhe Dielheim übersah dieser eine eingerichtete Wanderbaustelle und fuhr auf insgesamt drei Fahrzeuge einer dort tätigen Firma auf. Glücklicherweise wurden hierbei nur zwei Arbeiter, sowie der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine leicht verletzt. Diese kamen zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Alle vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme sowie die Abschleppvorgänge und Reinigungsarbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt an. Ersten Schätzungen zu Folge entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von ca. 600.000 Euro. Der Verkehr wird derzeit über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden vermutlich noch bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmern werden geben das Gebiet zu umfahren.

