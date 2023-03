Ludwigshafen – Paukenschlag bei den Ringern – KSC Vorstand Roland Veil sprengt die WKG

>Bild: Geht die Wettkampfgemeinschaft künftig getrennte Wege?Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem Paukenschlag kam es heute Abend bei den Ludwigshafener Ringern. Der seit Wochen umstrittene KSC-Vorstand Roland Veil entließ den erfolgreichen WKG-Jugendtrainer Harry Kraus. Worauf der komplette Ringernachwuchs mit Trainer und Betreuer die KSC-Halle verließ und die Trainingseinheit beim ASV abhielt.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Völlig überrascht zeigten sich die Verantwortlichen der Wettkampfgemeinschaft, Mike Gößner und Gerd Mohra, die beide nicht in die Trainerentlassung involviert waren und sich beide auch deutlich gegen diese aussprachen.

Das Bild zeigt die Jugend Wettkampfgemeinschaft (WKG) Ludwigshafen die am 11.03.2023 in Thaleichweiler-Fröschen Rheinland-Pfalz-Meister im Ringen im Griechisch-Römischen Stil wurde.

Gegenüber von MRN-News begründete der Vorstand seine Entscheidung mit Illoyalität von Kraus gegenüber dem Verein. Letztendlich habe Kraus einen zu großen Einfluss auf die Eltern, mit dem er Vereinsentscheidungen beeinflussen würde. So geschehen beim Rhein-Neckar Turnier. Während Jugendtrainer Kraus alle geeigneten Nachwuchsringer auf dem eigenen Turnier starten lassen wollte, reglementierte Veil die Teilnehmer aus der eigenen Jugend auf 15 Starter und ließ gleichzeitig bei Gastvereinen über 20 Starter zu. Diese Entscheidung traf Feil gegen die sportliche Leitung der WKG. Daraufhin gingen nur 3 Ringer für die WKG auf die Matte.

Dies nahm der Vorstand vom KSC, Veil, zum Anlass die Vorstandschaft unter Druck zu setzen. Entweder Kraus hört auf oder er legt sein Amt als Vorstand vom KSC am 21. April nieder. Während Roland Veil nun behauptete für die Entlassung von Kraus gibt es einen Vorstandsbeschluss, wiedersprach KSC Vorstandsmitglied Hans-Peter Quinto. Auch Mike Gößner, der aktuell zum erweiterten Vorstand gehört, wusste nichts von einem Vorstandsbeschluss zur Trainerentlassung. Bei einem Rücktritt von Veil würde sich der Ex-Bundesliga Ringer Mike Gößner als Vorstand zur Verfügung stellen.

Fakt ist, dass Tischtuch unter den Ringer Protagonisten ist so zerschnitten, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorstellbar ist, dass es unter dieser Personenkonstellation bei den Ringern so weitergehen kann.

Zur Person Harry Kraus

Der mehrfache Deutsche Meister, Harry Kraus, hat die Ringer Jugend mit fünf aktiven Ringern übernommen. Mittlerweile trainieren er und sein Team ca. 40 Mädchen und Jungs.

Zur WKG

Die beiden Ludwigshafener Vereine KSC-Friesenheim und ASV-Ludwigshafen bilden gemeinsam als WKG (Wettkampfgemeinschaft) auf. Die Erwachsenen kämpfen schon seit 2022 als WKG.