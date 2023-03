“klimafit” – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun? – Eine handlungsorientierte Workshop-Reihe der Heidelberger Volkshochschule

Rund um den Globus fordern Menschen von der Politik ein entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben deutlich gemacht, wie anfällig unser Leben gegenüber äußeren Einwirkungen ist und was das für unseren Alltag bedeuten kann. Dass die Auswirkungen des Klimawandels auch Deutschland betreffen, merken wir immer deutlicher, beispielsweise an vermehrten Hitzetagen über 30 Grad, Dürren, Starkniederschlagsereignissen oder durch den steigenden Meeresspiegel.

Klimaschutz und Klimaanpassung sind eine zentrale Aufgabe der Kommunen. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, braucht die Kommune Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinschaftlich engagieren, mit den Hintergründen vertraut machen und wissen, wie sie sich in ihrem persönlichen Umfeld schützen und anpassen können.Diese Informationen vermittelt der innovative Kurs “klimafit”. An sechs Kursabenden ab dem 28.3.2023 werden die Teilnehmenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in der Region Heidelberg herbeiführt. Darüber hinaus gibt der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz und Möglichkeiten zur Vernetzung mit relevanten Akteur*innen in der Kommune. Die erfolgreiche Teilnahme wird am Ende des Kurses mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Anmeldung bis zum 23.3. online unter www.vhs-hd.de oder telefonisch unter 06221 911 911

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg