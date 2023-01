Worms – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms – Kripo geht gegen Drogendealer aus dem Raum Osthofen vor

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalinspektion Worms wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen mehrere Personen im Alter von 35 – 58 Jahren aus Osthofen, Bechtheim und zwei Wormser Vororten wurden diese Woche mehrere Durchsuchungsbeschlüsse – unter anderem auch in einer Gaststätte – vollstreckt. Hierbei konnten die Ermittler in einer Osthofener Wohnung rund 1,1 kg Amphetamin, 2,2 kg Haschisch und 0,4 kg Marihuana sicherstellen. Darüber hinaus konnten auch in weiteren Objekten verschiedene Betäubungsmittel und Utensilien sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in dem geführten Ermittlungsverfahren verantworten. Wer mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Handel treibt, kann mit eine Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren bestraft werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

