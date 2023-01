Speyer – Rückschnitt von Platanen im Domgarten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Laufe der Woche wird die Abteilung Stadtgrün Rückschnittmaßnahmen an 13 Platanen an der Südseite des Domes vornehmen. Nachdem diese zuletzt vor rund 50 Jahren gekappt wurden, hat sich an den alten Schnittstellen massiv Fäulnis gebildet. Teilweise besteht auch ein Befall mit dem zottigen Schillerporling, der dazu führt, dass viele Stämmlinge komplett hohl sind. Darüber hinaus haben sich an den Schnittkanten neue Triebe von bis zu zehn Metern Länge gebildet, die nun zurückgeschnitten werden müssen, um das Gewicht und die Windlast zu reduzieren und die Stabilität und Verkehrssicherheit der Bäume weiterhin gewährleisten zu können. Die Maßnahme wurde mit der oberen und unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Aus Artenschutzgründen wurden die betroffenen Platanen bereits von einem Ornithologen begutachtet. Die Höhlungen der Platanen werden vor Beginn der Arbeiten mit einer Endoskopkamera auf Nester untersucht.

