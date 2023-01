Speyer- Happy birthday, Amadeus! Chor-Serenade zu Wolfgang Amadeus Mozarts 267. Geburtstag

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Mozartchor Speyer e. V.) – Nach zwei Jahren erzwungener coronabedingter Pause nimmt der Mozartchor Speyer eine liebgewordene Tradition wieder auf. Mit einer kurzweiligen musikalischen Feierstunde erinnert er an den Geburtstag seines Namensgebers. Zu hören sein wird ein “best of” aus den Beiträgen der vergangenen zwölf Jahre.



Wie immer gibt es am Ende für alle Anwesenden ein Glas Sekt, um gemeinsam auf das Geburtstagskind Wolfgang Amadeus Mozart anzustoßen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Ab dem 1. Februar bereitet der Mozartchor sein kommendes Programm vor: das Oratorium „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn. Geprobt wird immer Mittwochs um 19:30 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Stadtmission Speyer, Im Neudeck 20. Neue Sängerinnen und Sänger sind dazu herzlich willkommen. Nähere Informationen auf der Internetseite www.mozartchor-speyer.de.

