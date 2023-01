Mannheim – Colibri – interkulturelle Angebote der Stadtbibliothek Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Deutsch-Ukrainische Vorlesestunde Die Vorlesepatinnen Svitlana Dethloff und Florentine Fischer lesen am Samstag, 28. Januar 2023, 10.30 Uhr im Dalbergsaal der Stadtbibliothek in N 3, 4 die Bilderbuchgeschichte „Darf ich mitspielen?“ von Katja Reider und Andrea Hebrock auf Deutsch und Ukrainisch. Die Veranstaltung ist für Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren geeignet. Die drei kleinen Schweinchen spielen immer nur miteinander. Neue Freunde wollen sie nicht. Aber als sie Dachs, Igel und Hase treffen, merken sie, dass Freundschaft nicht weniger wird, wenn man sie mit vielen teilt. Die Geschichte wird abwechselnd auf Deutsch und Ukrainisch vorgelesen. Im Anschluss wird zur Geschichte gebastelt und gespielt.

Deutsch-Spanische Vorlesestunde

Die Vorlesepatinnen Maria Yolanda Martin und Gisela Reugels lesen am Samstag, 28. Januar 2023, 12 Uhr

im Dalbergsaal der Stadtbibliothek in N 3, 4 die Bilderbuchgeschichte „Lieselotte ist krank / Josefina se resfría“ von Alexander Steffensmeier auf Deutsch und Spanisch. Die Veranstaltung ist für Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren geeignet. Die Kuh Lieselotte ist erkältet und wird von der Bäuerin liebevoll gepflegt. Doch dann wird die Bäuerin selbst krank. Was tun? Die Geschichte wird abwechselnd auf Deutsch und Spanisch vorgelesen. Im Anschluss wird zur Geschichte gebastelt und gespielt. Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Anmeldungen erwünscht per Mail an stadtbibliothek.kinderbibliothek@mannheim.de oder Tel. 0621 293 8916