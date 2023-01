Ludwigshafen – Gisela Witt (Die Grünen): Die grüne Oase Alwin-Mittasch-Park bleibt erhalten

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Natalie Bauernschmitt ist Bürgermeisterkandidatin der CDU Bad Dürkheim. Am 25. Juni 2023 wird voraussichtlich das neue Stadtoberhaupt gewählt. Für Bürgerinnen und Bürger startet die Kandidatin nun eine neue Initiative an: Sprechstunden am Telefon. Natalie Bauernschmitt: „Ich möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter in Kontakt kommen. Dazu bietet sich ein ... Mehr lesen »