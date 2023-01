Ludwigshafen – FWG: Ludwigshafener Immobilienmarkt vs. Clanstrkturen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Freie Wählergruppe Ludwigshafen nimmt die Hinweise des Friesenheimer Ortsvorstehers Henkel sehr ernst. Seit längerem weise der Verein Bürgerbewegung Finanzwende e.V. des renommierten Finanzexperten Dr. Gerhard Schick auf massive Vorkommnisse beim Straftatbestand der Geldwäsche über Investitionen in Immobilien hin. Der Verein arbeite in diesem Bereich mit der Organisation “Mafia nein danke” zusammen und habe in etlichen Vorträgen deutlich gemacht, dass dieses Problem über kriminelle Clans bereits in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen sei. Sowohl kleinere Immobilien wie in Friesenheim und anderen Stadtteilen in Ludwigshafen bis hin zu Großprojekten im öffentlichen Sektor sind demnach betroffen. Die dabei geschilderte Vorgehensweise entspräche dabei den durch Günther Henkel beschriebenen Umständen.

Die FWG fordert daher eine umfassende Beschäftigung mit dem Thema, es könnten sogar staatsanwaltiche Ermittlungen mit Verweis oder Hinweise auf Geldwäschetatbestände in Ludwigshafen geben. Hierzu müsse die Herkunft und die Zahlungsweise bei Immobiliengeschäften untersucht werden. Notariaten und Banken kommt bei der Verhinderung zweifelhafter Immobiliengeschäfte daher besondere

Bedeutung zu. Generell gelte, wer schmutziges Geld beim Verkauf seines Hauses annimmt macht sich mitschuldig an Verbrechen wie Menschenhandel oder Drogenhandel. Hier gibt es auch moralische Aspekte

die einzuhalten sind. Einen Generalverdacht gegenüber Käufern mit Migrationshintergrund oder Investoren darf es dagegen nicht geben. Es macht keinen Unterschied woher ein Käufer kommt. Trotzdem muss es möglich sein das Vorhandensein krimineller Clanstrukturen in Deutschland aktiv benenne und bekämpfe zu dürfen ohne in eine „Ecke“ gestellt zu werden. Alles andere begünstige solche schweren Straftaten. Doch auch dazu gehört Mut, denn schließlich habe man es mit Strukturen schwerster Gewalt zu tun. Daher bedankt sich die FWG beim Friesenheimer Ortsvorsteher, dass er den Stein ins Rollen gebracht habe.

Quelle FWG Markus Sandmann

Vorsitzender

FWG Ludwigshafen e.V.