Ludwigshafen – Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Mittwoch (18.01.2023) auf Donnerstag (19.01.2023) einen Seat und zerstachen einen Reifen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Philipp-Scheidemann-Straße abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail