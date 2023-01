Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – In den meisten rheinland-pfälzischen Städten wird es in diesem Jahr wieder keinen Fastnachtsumzug geben. Zum dritten Mal in Folge. Auch die Stadt Frankenthal hat Anfang Januar ihren Umzug abgesagt. Nach der Corona-Pandemie machen jetzt verstärkte Sicherheitsvorkehrungen und hohe Kosten den … »