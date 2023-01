Heidelberg – Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26. Januar um 17.30 Uhr – Wichtige Themen auf der Agenda, zum Beispiel die Erweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen sowie die Förderung des inhabergeführten Einzelhandels

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 26.01.2023, um 17:30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 0.06, Marktplatz 10,

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Ergänzung der Rahmenrichtlinie Zuwendungen um den neuen Besonderen Teil B.07 Mut zur Innenstadt

Beschlussvorlage 0002/2023/BV

2 Ertüchtigung von drei Feuerwehrhäusern der Freiwilligen Feuerwehr mit Netzersatzanlagen zur

Notstromversorgung

hier : Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0004/2023/BV

3 Mobile Gastro-Angebote auf Plätzen und öffentlichen Flächen in Heidelberg – Erfahrungen und

weiters Vorgehen

Informationsvorlage 0004/2023/IV

4 Erste Änderung der Allgemeinen Polizeiverordnung

Beschlussvorlage 0417/2022/BV

5 Gewährung einer Zuwendung an die Volkshochschule Heidelberg e. V. in 2 023 im Wege eines

vorläufigen Bewilligungsbescheides

Beschlussvorlage 0428/2022/BV

6 Konzept Kinolandschaft Heidelberg

Antrag 0096/2021/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 05.10.2021

6 .1 Heidelberger Kinokonzeption 2022

Vorstellung der Situations- und Potentialanalyse

Informationsvorlage 0197/2022/IV

7 Gewährung von Zuschüssen in 2023 im Wege vorläufiger Bewilligungsbescheide insbesondere im kulturellen Bereich in Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses

Beschlussvorlage 0427/2022/BV

8Innensanierung der Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Straße 76 – Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0007/2023/BV

9 Heidelberger Wirtschaftsoffensive

hier : Förderprogramm inhabergeführter Einzelhandel – Fortführung 2 023/2024

Beschlussvorlage 0412/2022/BV

10 Heidelberger Wirtschaftsoffensive – Erweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen und

Reduzierung von Gebühren bis zum 31.12.2023 Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung

Beschlussvorlage 0429/2022/BV

11 Umsetzung Masterplan Im Neuenheimer Feld

hier : weitere Beauftragung Projektmanagement Büro Imorde

Beschlussvorlage 0006/2023/BV

12 B 37 Verkehrsversuch –

Ergebnisse und Verstetigung der Maßnahme

Beschlussvorlage 0373/2022/BV

13 Angebotsanpassungen im ÖPNV 2023 fortfolgend:

Einführung Flexibles individuelles Personen-Shuttle “fips” der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in Heidelberg

Beschlussvorlage 0421/2022/BV

14 Erneuerung und Umplanung des Knotens

L 531/Boschstraße

Beschlussvorlage 0422/2022/BV

15 Stadtbetriebe Heidelberg

Hauptsammelkanal West

4. Bauabschnitt

Hier: Maßnahmegenehmigung

Beschlussvorlage 0408/2022/BV

16 Stadtbetriebe Heidelberg

Kanalinnensanierung Handschuhsheim

hier : Maßnahmegenehmigung

Beschlussvorlage 0423/2022/BV

17 Stadtbetriebe Heidelberg

Nachkalkulation der Wassergebühren 2021 Nachkalkulation der Abwassergebühren 2021

Beschlussvorlage 0013/2023/BV

18 Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen

– Al l gemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds

– Stadt-Heidelberg-Stiftung

– Stadt-Kumamoto-Stiftung

– Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Beschlussvorlage 0003/2023/BV

19 Wirtschaftsplan 2023/2024 der Treuhandvermögen Rohrbach-Hasenleiser, Wieblingen und der

Konversionsgebiete

hier: Zustimmung zum Wirtschaftsplan

Beschlussvorlage 0005/2023/BV

2 0 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung bis

10.000 Euro

Beschlussvorlage 0009/2023/BV

2 1 Umbesetzung gemeinderätliche Ausschüsse und sonstiger Gremien

Beschlussvorlage 0018/2023/BV

Nicht öffentliche Sitzung

1 Vorbereitung der Wahl einer/eines Beigeordneten (Bürgermeisterin/Bürgermeisters) der Stadt

Heidelberg für das Dezernat V „Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft“

Beschlussvorlage 0014/2023/BV

2 Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung

über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0011/2023/BV

3-8 V E RTRAULICHE Tagesordnungspunkte