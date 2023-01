Heidelberg – Seminar zum Vereinsrecht – nur für Vereinsmitglieder

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Schwerpunkt sind die vielfältigen Herausforderungen des Vereinswesens. Von der Satzungsgestaltung über die Mitgliederversammlung oder auch den Ausschluss von Mitgliedern. In diesem Seminar am Dienstag, 24.1. ab 18.15 Uhr erläutert der Rechtsanwalt René Moos auch die derzeit geltenden Erleichterungen und sonstigen Möglichkeiten für eine virtuelle Zusammenkunft. Zur Sprache kommen u. a. auch Themen wie die Verschlankung der Satzung und die DSGVO-Konformität. Die Mitgliedschaft in einem Heidelberger Verein ist Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar, das von der Stadt Heidelberg gefördert wird. Mitglieder von Vereinen aus der Region Rhein-Neckar und aus anderen Regionen zahlen den doppelten Kurspreis. Die Anmeldung ist nur telefonisch bis 24.1. möglich unter 06221/9119-11.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.