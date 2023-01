Germersheim – Job-Café der Jugendberufshilfe – Unterstützung bei Bewerbungen

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 25. Januar 2023, 14 bis 18 Uhr, findet das erste Job-Café der Jugendberufshilfe in diesem Jahr statt. Die Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim bietet beim Job-Café in den Räumen der Schulsozialarbeit in der Berufsbildenden Schule Germersheim allen interessierten Jugendlichen Information und Unterstützung bei allen Fragen rund um Ausbildung und Beruf an. Dabei gibt es die Möglichkeit an Bewerbungen zu arbeiten, Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen, sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten und vieles mehr. Das Team der Jugendberufshilfe sowie Ausbildungspaten stehen für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen und Voranmeldung bei Christian Matheis, Jugendberufshilfe, E-Mail c.matheis@kreis-germersheim.de, mobil 0151-64976757.