Frankenthal – Abbrucharbeiten am Bahnhof Gehweg und Parkplätze gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Vorgriff auf die bauliche Umgestaltung des Bahnhofsumfelds stehen nach ersten Arbeiten im November 2022 weitere Maßnahmen an: Ab Montag, 23. Januar, werden weitere Mauerelemente und Wellblechüberdachungen zwischen Stellwerk und Parkhaus am Bahnhof entfernt und Gehwegflächen in diesem Bereich wiederhergestellt. Je nach Witterung dauern die Arbeiten drei bis vier Wochen. In diesem Zeitraum bleiben Gehwege und 13 Parkplätze gesperrt. Das Parkverbot gilt am Montag ab 6 Uhr. Alternativen stehen vor dem Bahnhofsgebäude und im Parkhaus am Bahnhof zur Verfügung. Um vom Parkhaus am Bahnhof zum Hauptbahnhof zu gelangen, sollen Fußgänger die östliche Gehwegseite der Eisenbahnstraße, den Fußgängerüberweg auf Höhe des Bahnhofsgebäudes und die Fußgängerampel nördlich des Parkhauses am Bahnhof benutzen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail