Burrweiler – House im Weinhaus Event wird auch in diesem Jahr fortgesetzt! – SOUND TRIFFT AUF GENUSS – Heute ab 18.00 Uhr DJ Kai Limberger mit coolen Beats & Loops

Burrweiler / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aussergewöhnliche Veranstaltung rund um das Thema Wein und Kulinarik in der Vinothek Endlich Wein in Burrweiler. “House im Weinhaus Event” wird auch in diesem Jahr fortgesetzt! Ab 20. Januar 2023 erwartet euch jeden 3. Freitag im Monat DJ Kai Limberger mit coolen Beats & Loops in entspannter Clubatmosphäre.

Eintritt: 10,- Euro (inkl. einem Getränk)

Kurzinfo:

HOUSE IM WEINHAUS

Clubfeeling

SOUND TRIFFT AUF GENUSS –

REGELMÄßIGES EVENT IN DER VINOTHEK MIT DJ KAI LIMBERGER, HOUSE MUSIC, WEINE & LECKERE BURGER

NÄCHSTER TERMIN: 20. JANUAR ’23 AB 18 Uhr

ENDLICHWEIN VINOTHEK WEINGUT MEßMER

WEINSTRASSE 6 76835 BURRWEILER

https://www.endlichwein.net/