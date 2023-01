Bad Dürkheim – Natalie Bauernschmitt bietet Telefon-Sprechstunde an

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Natalie Bauernschmitt ist Bürgermeisterkandidatin der CDU Bad Dürkheim. Am 25. Juni 2023 wird voraussichtlich das neue Stadtoberhaupt gewählt. Für Bürgerinnen und Bürger startet die Kandidatin nun eine neue Initiative an: Sprechstunden am Telefon.

Natalie Bauernschmitt: „Ich möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter in Kontakt kommen. Dazu bietet sich ein niedrigschwelliger Kontakt am Telefon an. Sie dürfen mich alles fragen. Bei Problemen werde ich versuchen, mit meiner Verwaltungserfahrung und den Kontakten zu den Verantwortlichen in der Stadt, im Land oder im Bund zu helfen.“

Die erste Gelegenheit für ein Gespräch mit Natalie Bauernschmitt bietet sich am

Montag, 23.Januar 2023

16:00 – 18:00 Uhr

Telefon: 06322/9487260

Natalie Bauernschmitt: „Ich freue mich auf unser Gespräch, auf Ihre Anregungen und Gedanken für die Stadt Bad Dürkheim!“

Quelle: Ortsverband Bad Dürkheim