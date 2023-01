Altleiningen – Blinken hätte geholfen

Altleiningen/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag (19.01.2023) gegen 07:40 Uhr kam es in der Hauptstraße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Eine 58 Jahre alte Autofahrerin wollte links an einem vermeintlich parkenden Pkw vorbeifahren. Als sich die Autos auf gleicher Höhe befanden, zog der 24 Jahre alte Fahrer des bis dahin stehenden Pkw nach links, um auf eine Parkfläche neben der Fahrbahn zu fahren und es kam zur Kollision. Seine Absicht nach links abzubiegen hatte der junge Mann vorher nicht durch Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers angekündigt.

