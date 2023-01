Mannheim – Younity Gallery: „Japanische Laterne“: Workshop für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene und anschließende Finissage am Sa 21.01. 15 Uhr im Kulturhaus

Neustadt/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur öffentliche Gedenkfeier anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am Freitag, 27. Januar 2023, 18.00 Uhr in der Stiftskirche (Am Marktplatz 2, 67433 Neustadt an der Weinstraße). Seit 1995 wird am Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- … »