Ludwigshafen – Pflegejobs – Digitales Informationsangebot Klinikum Ludwigshafen bietet neue Möglichkeiten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In dem Glauben ihrer Tochter zu helfen, überwiesen am Mittwoch eine 76-Jährige und ihr 83-jähriger Ehemann einen vierstelligen Betrag an bislang unbekannte Betrüger/-innen. Das Ehepaar erhielt eine SMS von einer unbekannten Nummer, in der die unbekannte Täterschaft sich als die Tochter der Beiden ausgab, die sich wegen eines kaputten Mobiltelefons ... Mehr lesen »